- Зеленский раскрыл подробности переговоров с лидерами ЕС (ВИДЕО)08:00
- В Ирпене открылся "Железный городок" для временного проживания12:00
- Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину10:00
- В Минреинтеграции рассказали о законности выезда из ВОТ в Россию17:00
- Студентов и преподавателей ПТУ освободили от мобилизации14:00
- В Украине ликвидировали российского военного пропагандиста Постнова13:00
- На юго-востоке Украины объявлено штормовое предупреждение13:00
- Кабмин запретил экспорт украинского газа, угля и мазута11:00
- Под Винницей открыли оздоровительный центр для переселенцев из Мариуполя08:00
- В ОП назвали потребности ВСУ в тяжелом вооружении для паритета с Россией15:00
В Ирпене открылся "Железный городок" для временного проживания
В Ирпене Киевской области АО "Укрзализныця" открыла "Железный городок" для жителей, оставшихся без жилья из-за российского вторжения. Об этом УЗ сообщает в Фейсбуке.
"Железный городок" — пять новых вагонов-купе с кондиционерами и санузлами, отдельным вагоном-рестораном и вагоном с душевыми комнатами", - говорится в сообщении.
Также на территории обустроены детская и спортивная площадки, барбекю-зона с беседками и установлен Starlink для высокоскоростного интернет-соединения. Бесплатное трехразовое питание обеспечивает партнер Укрзализныци World Central Kitchen.
Кроме того, для жителей "Железного городка" предоставлены велосипеды и библиотека украинских издательств.
"Железный городок" расположен на ул. Центральной, в 10 минутах от вокзала, рассчитан на проживание 25 семей.
Теги: Ирпень, Укрзализниця, жилье, вагон
- Гончарук заявил о тотальной коррупции в Укрзализныце
- Азаров пообещал доступное жилье уже через 2-3 недели
- Евро-2012. Туроператоры предлагают для аренды несуществующие общежития
- Азаров: "Время начинать реконструкцию устаревшего и снос ветхого жилищного фонда"
- Премьер-министр Финляндии посетила Ирпень и Бучу
- Азаров обещает бизнесменам бонусы
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба10:00
- На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)09:00
- Рашисты нанесли авиаудар по Лисичанску. Есть жертвы17:00
- В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир15:00
- В Славянске водоснабжение будет осуществляться по графику13:00
- Покровск попал под ракетный удар11:00
- Главком ВСУ проинформировал о ситуации на Луганщине09:00
- СБУ разоблачила ІТ-компанию, разрабатывавшую ПО для "ЛДНР"15:00
- В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи12:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба ВСУ09:00
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Еврокомиссия одобрила кандидатскую заявку Украины15:00
- Голограмма Зеленского выступила на конференции в Париже13:00
- В РФ журналиста судят за "неправильные" посты о событиях в Мариуполе12:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба10:00
- На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)09:00
- Зеленский раскрыл подробности переговоров с лидерами ЕС (ВИДЕО)08:00
- Рашисты нанесли авиаудар по Лисичанску. Есть жертвы17:00
- В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир15:00
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному13:00
- Особенности выбора онлайн казино11:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба
- Покровск попал под ракетный удар
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба ВСУ
- В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир
- На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)
- Авдеевка получила три терминала Starlink
- Резников рассказал об итогах "Рамштайн-3"
- Главком ВСУ проинформировал о ситуации на Луганщине
- В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи
- СБУ разоблачила ІТ-компанию, разрабатывавшую ПО для "ЛДНР"