Кабмин ввел визовый режим с Россией

18.06.2022 09:00

Кабинет министров принял решение о прекращении с 1 июля действия соглашения с Россией о безвизовом режиме. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.

"Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме.

Россияне не смогут попасть в Украину без получения визы. Решение вступает в силу с 1 июля этого года", - говорится в сообщении.