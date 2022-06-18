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Зеленский приехал в Николаевскую область

18.06.2022 15:00
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Зеленский приехал в Николаевскую область

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 18 июня, приехал в Николаевскую область. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
В ходе время рабочей поездки Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе, на котором:
- обсудили восстановление водоснабжения Николаева,
- рассмотрели ситуацию в сельском хозяйстве,
- представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря, со стороны непризнанного Приднестровья, а ситуацию на острове Змеиный,
- уделили внимание материально-техническому обеспечению отдельного объединения войск Приморья и его оборонным нуждам.
Также в ходе визита Зеленский вручил государственные награды представителям местной власти - орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени был награжден глава Николаевской областной военной администрации Виталий Кима, орденом За мужество ІІІ степени - Николаевского городского голову Александра Сенкевича, а также присвоил звание бригадного генерала полковнику Андрею Гнатову.
Президент осмотрел разрушенное ракетным ударом здание Николаевской ОГА и поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания.



Теги: визит, Николаевская область, Зеленский
 
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