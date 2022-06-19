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Зеленский посетил Одессу
После Николаева президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил опорный пункт Нацгвардии Украины в Одесской области, стрельбище, а также образцы вооружения подразделения нацгвардейцев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Глава Одесской военной администрации Максим Марченко проинформировал Зеленского о мероприятиях по обороне региона.
Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа доложил также о ситуации в акватории Черного моря и обеспечения подразделений Военно-морских сил.
Также говорилось о путях организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области. Зеленского проинформировали, что из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.
Кроме того, речь шла о социальном обеспечении внутриперемещенных лиц, проживающих в Одесской области.
Зеленский посетил жилой дом, по которому был нанесен удар российской ракетой 23 апреля.
"Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Должны восстановить этот дом, чтобы жители вернулись в свое жилье", - заявил президент.
Во время визита президент встретился с медиками и наградил их за работу в условиях войны.
Теги: Одесса, визит, Зеленский
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