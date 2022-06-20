Последние новости раздела
- В МВД назвали регионы-лидеры по расхищению гумпомощи15:00
- В Киеве появится улица имени погибшего горловчанина-патриота12:00
- Центр поддержки переселенцев "Я – Мариуполь" открылся в Кропивницком09:00
- На Харьковщине от обстрелов рашистов за день погибли 15 человек08:00
- СБУ выявила агентов РФ среди чиновников Кабмина (ВИДЕО)13:00
- Зеленский встретился с Беном Стиллером09:00
- Песков рассказал о перспективах привлечения ОДКБ к войне в Украине17:00
- В Украине суд запретил деятельность партии ОПЗЖ13:00
- Резников анонсировал "европейское турне" разбитой техники армии РФ11:00
- Рада запретила в Украине российскую музыку и гастроли исполнителей-россиян17:00
Резников анонсировал "европейское турне" разбитой техники армии РФ
20.06.2022 11:00
В столицах европейских государств пройдут выставки разбитой в Украине российской военной техники. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Polsatnews, обнародованном в воскресенье, 19 июня.
Глава Минобороны отметил, в РФ генералы хотят, чтобы в Лиссабоне были российские танки.
"А мы будем способствовать тому, чтобы российские танки были в Европе, но в виде обломков", - подчеркнул он.
Резников анонсировал, что выставки поврежденной вражеской техники будут организованы в Варшаве, Берлине, Париже, Мадриде и Лиссабоне.
Теги: Россия, техника, Европа, выставка, Резников
Читайте также:
- Lada Granta Sport тестируют в Европе
- Киев заявил о рекордном падении давления в ГТС
- Арестович: Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Кремлевские боевики рассредоточены по всей Европе - стало известно об элитных спецподразделениях Путина
- Боевики запрещают населению доступ к местам переброски техники из РФ
- Газовый конфликт: Порошенко рассказал, как устояла Украина, и что ждет Россию
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Немецкий журналист попал под обстрел в Лисичанске08:00
- 9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- На "Азовстали" во время разминирования подорвались два оккупанта10:00
- ДТЭК восстановила электроснабжение 7 населенных пунктов Донетчины15:00
- Российские оккупанты обстреляли школу в Авдеевке12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Школы Покровской громады получили 23 ноутбука от ЮНИСЕФ15:00
- Журналист Роман Цымбалюк рассказал о потерях "кадыровцев" в Северодонецке12:00
- "Шахтер" передал ВСУ гуманитарный груз с продовольствием10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Немецкий журналист попал под обстрел в Лисичанске08:00
- 9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения17:00
- В МВД назвали регионы-лидеры по расхищению гумпомощи15:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- В Киеве появится улица имени погибшего горловчанина-патриота12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- На "Азовстали" во время разминирования подорвались два оккупанта10:00
- Центр поддержки переселенцев "Я – Мариуполь" открылся в Кропивницком09:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному13:00
- В оккупированном Донецке приостановлено движение общественного транспорта
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Ощадбанк добавил важную функцию для жителей оккупированных территорий
- Журналист Роман Цымбалюк рассказал о потерях "кадыровцев" в Северодонецке
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины
- СБУ выявила агентов РФ среди чиновников Кабмина (ВИДЕО)
- В Украине суд запретил деятельность партии ОПЗЖ
- Як відновити паспорт під час війни?