Резников анонсировал "европейское турне" разбитой техники армии РФ

20.06.2022 11:00

В столицах европейских государств пройдут выставки разбитой в Украине российской военной техники. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Polsatnews, обнародованном в воскресенье, 19 июня.

Глава Минобороны отметил, в РФ генералы хотят, чтобы в Лиссабоне были российские танки.

"А мы будем способствовать тому, чтобы российские танки были в Европе, но в виде обломков", - подчеркнул он.

Резников анонсировал, что выставки поврежденной вражеской техники будут организованы в Варшаве, Берлине, Париже, Мадриде и Лиссабоне.