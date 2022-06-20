В Украине суд запретил деятельность партии ОПЗЖ

20.06.2022 13:00

Восьмой апелляционный административный суд в понедельник, 20 июня, удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности партии Оппозиционная платформа - За жизнь, сообщает Рух Чесно.

Решением суда, имущество политсилы передано в пользу государства.

Решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном Суде.

Отмечается, что рассмотрение дела о запрете ОПЗЖ длилось дольше всех других дел по запрету партий. Также это первая партия, которая защищается и участвует в рассмотрении дела.

ОПЗЖ стала 11 партией, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

Решением суда уже запрещены партия Левая оппозиция, Партию Шария, Социалистическая партия, партия Держава, Оппозиционный блок, партия Социалисты, партия Справедливость и развитие, партия НАШИ, партия Блок Владимира Сальдо.