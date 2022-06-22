В Киеве появится улица имени погибшего горловчанина-патриота

22.06.2022 12:00

В Киеве одну из улиц назовут в честь погибшего от рук боевиков "ДНР" жителя Горловки Владимира Рыбака. Об этом сообщила его дочь Мария Рыбак в Фейсбук.

"Теперь Горловка на веки вечные Украина!!!

В Киеве, сердце Украины, теперь будет биться сердце Горловки! УЛИЦА ВЛАДИМИРА РЫБАКА! (ранее Кронштадская) появится на карте, благодаря неравнодушным КИЕВЛЯНАМ!!! Огромное спасибо всем Патриотам, в памяти которых остался подвиг моего отца, тем Людям, каждому!, кто приложил усилия для осуществления Мечты всей нашей семьи!!!Более 6000 голосов за!!! Когда я узнала эту новость, у меня перехватило дыхание!!! Так пусть теперь задышит свободным воздухом часть Донбасской земли у Парка Партизанской Славы!!! Слава Украине!!!" - говорится в сообщении.

Депутат Горловского городского совета Владимир Рыбак 17 апреля 2014 года после митинга, который организовали пророссийские боевики, попытался снять флаг т.н. "ДНР" и вернуть на его место украинский.

Когда Владимир возвращался домой, неизвестные на авто похитили его. Почти сразу его телефон перестал отвечать, и несколько дней никто не знал, что с мужчиной. А 22 апреля тело Владимира и студента Юрия Поправки нашли в реке Казенный Торец.