В МВД назвали регионы-лидеры по расхищению гумпомощи

22.06.2022 15:00

Больше всего случаев хищения гуманитарной помощи правоохранители фиксируют в Киеве, Львовской, Харьковской и Кировоградской областях. Об этом заявил в эфире национального телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский, передает "ДС".

"Если говорить в разрезе регионов, то у нас два таких лидера по мошенничеству — это Киев и Львовская область. Это там, где больше всего случаев. Далее идут Харьковская область и Кировоградская", — сказал глава МВД.

Чаще мошенники присваивают автомобили, закупленные для украинской армии, горючее, медикаменты, бронежилеты, продукты.

Часть из разоблаченных схем, по словам Монастырского, была организована россиянами.

"Очень часто собирают и "хантерят", скажем так, российские кибермошенники… Они специально создают Telegram-каналы. Потом уже мы понимаем, что за ними стояли россияне, которые собирали эту помощь", — рассказал он.