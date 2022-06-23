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Первые системы HIMARS прибыли в Украину

23.06.2022 16:00
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Первые системы HIMARS прибыли в Украину

Американские системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резинков в Твиттере.
"HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему коллеге и другу Ллойду Дж. Остину III за эти мощные инструменты!
Лето будет жарким для российских оккупантов. И последнее для некоторых из них", - отметил Резников.



Теги: Украина, США, оружие, HIMARS
 
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