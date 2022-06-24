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Украина стала кандидатом в члены Евросоюза
24.06.2022 08:00
Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Европейского совета Шарля Мишеля.
"Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Мои поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Молдовы Майе Санду, а также народам Украины и Молдовы", - отметил он.
Кроме того, лидеры ЕС признали европейскую перспективу Грузии и готовы предоставить статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Теги: Украина, кандидат, статус, Евросоюз
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