Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Буче открыли временный модульный городок для потерявших жилье

24.06.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Буче открыли временный модульный городок для потерявших жилье

24 июня Глава Канцелярии Премьер-министра Республики Польша Министр Михал Дворчик и Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев открыли временный модульный городок в городе-герое Буча Киевской области. Об этом сообщают в Министерстве развития громад и территорий.
"Сегодня открываем временный городок на 352 места в городе-герое Буча. Здесь будут проживать люди, потерявшие жилье. В частности, среди них будут также жить и учителя, чье жилье разрушено как в Буче, так и в окрестных населенных пунктах, и работающих в местной школе. Это размещение временное — Правительство, региональные и местные власти сегодня активно работают над долгосрочными вариантами обеспечения жильем и восстановлением поврежденного жилья", — отметил Алексей Чернышев.
По словам министра, всего в Буче в модульных городках на трех локациях планируется разместить 704 человека.
"В этом городке 88 жилых комнат, столовых, детских комнат, женских и мужских туалетов и душевых комнат. Этот вариант, который мы начали реализовывать вместе с Правительством Польши, уже доказал свое удобство и оптимальную комфортность", — проинформировал глава Минрегиона.



Теги: Польша, помощь, жилье, модуль, Буча
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх