В Херсоне взорвали чиновника-коллаборанта

24.06.2022 12:00

Неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился Дмитрий Савлученко. Он погиб на месте. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Также информацию подтвердили российские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв раздался около 8 утра. Авто охватило сильное пламя. Внутри находился один человек – сам Савлученко. Местные телеграм-каналы пишут, что в авто находились сдетонировавшие боеприпасы.

Дмитрий Савлученко известен своей антиукраинской деятельностью. Он был членом партий Медведчука и Шария, организовывал скандальные "пробеги победы". После оккупации Херсона был назначен "председателем правления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области".