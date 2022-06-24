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В Херсоне взорвали чиновника-коллаборанта

24.06.2022 12:00
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В Херсоне взорвали чиновника-коллаборанта

Неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился Дмитрий Савлученко. Он погиб на месте. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Также информацию подтвердили российские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Взрыв раздался около 8 утра. Авто охватило сильное пламя. Внутри находился один человек – сам Савлученко. Местные телеграм-каналы пишут, что в авто находились сдетонировавшие боеприпасы.
Дмитрий Савлученко известен своей антиукраинской деятельностью. Он был членом партий Медведчука и Шария, организовывал скандальные "пробеги победы". После оккупации Херсона был назначен "председателем правления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области".



Теги: Херсон, взрыв, чиновник, автомобиль, предатель
 
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