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Залужный назвал условие для стабилизации обстановки на Луганщине

25.06.2022 09:00
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Залужный назвал условие для стабилизации обстановки на Луганщине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины. Об этом говорится на странице Главнокомандующего в Facebook.
“С удовольствием и глубоким уважением поддерживаю постоянную связь с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Сегодня во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины. Я акцентировал внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении”, - отметил Залужный.
Также он поблагодарил генерала Милли за глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль в деле предос тавлениявоенной помощи нашему государству.



Теги: Пентагон, вооружение, Луганщина, Залужный
 
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