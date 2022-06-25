Залужный назвал условие для стабилизации обстановки на Луганщине

25.06.2022 09:00

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины. Об этом говорится на странице Главнокомандующего в Facebook.

“С удовольствием и глубоким уважением поддерживаю постоянную связь с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Сегодня во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины. Я акцентировал внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении”, - отметил Залужный.

Также он поблагодарил генерала Милли за глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль в деле предос тавлениявоенной помощи нашему государству.