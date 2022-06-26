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Украина будет впускать депортированных в РФ граждан без паспортов

26.06.2022 12:00
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Украина будет впускать депортированных в РФ граждан без паспортов

Украина будет пускать на свою территорию даже без документов тех граждан, которых РФ принудительно вывезла, но им удалось выехать оттуда через другую страну. Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила 25 июня в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
«У нас есть договоренность с пограничниками: если украинцам удастся дойти до границы с Украиной, мы будем пропускать и без паспортов, без документов, удостоверяющих личность. Главное – найти путь, чтобы вернуться домой. Позвонить нам, мы поможем с билетами, поможем с паспортными документами», - сказала Верещук.



Теги: Россия, граница, документы, депортация, Верещук
 
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