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В Киев приехала президент Молдовы Майя Санду

27.06.2022 13:00
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В Киев приехала президент Молдовы Майя Санду

Президент Молдовы Майя Санду в понедельник, 27 июня, прибыла в Киев, сообщает ее пресс-служба.
"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киев. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказано в сообщении.



Теги: Украина, визит, Молдова, Санду
 
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