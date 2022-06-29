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Зеленский показал видео попадания российской ракеты по ТЦ в Кременчуге (ВИДЕО)

29.06.2022 08:00
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Зеленский показал видео попадания российской ракеты по ТЦ в Кременчуге (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июня, в своем вечернем обращении показал видео прямого попадания российской ракеты в торговый центр в Кременчуге.
"Хочу сказать об ответственности тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре, пытающихся оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей. Сегодня я хочу завершить это обращение одним из таких доказательств - чтобы никто не смел обманывать о ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту, целенаправленно. Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре", - сказал Зеленский.



Теги: Россия, Кременчуг, видео, ракета, Зеленский
 
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