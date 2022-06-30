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Россия эвакуировала гарнизон с острова Змеиный
30.06.2022 13:00
Остатки российского гарнизона эвакуированы с острова Змеиный. Об этом сообщает оперативное командование "Південь".
"В течение ночи, вследствие удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в Министерстве обороны страны-оккупанта подтвердили эвакуацию гарнизона с острова Змеиный.
"Сегодня российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - заявили захватчики.
Теги: Россия, эвакуация, остров Змеиный, гарнизон
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