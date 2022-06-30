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Украина и Россия провели самый большой обмен пленными

30.06.2022 08:00
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Украина и Россия провели самый большой обмен пленными

В рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
Всего освобождены 59 бойцов Национальной гвардии; 30 – Военно-морских сил; 28 – Вооруженных сил Украины; 17 – Государственной пограничной службы Украины; 9 – Территориальной обороны; 1 – Национальной полиции Украины.
Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.
В ГУР отметили, что большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.



Теги: Украина, Россия, война, обмен пленными
 
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