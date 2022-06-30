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Зеленский подписал закон об отмене нулевой растаможки
30.06.2022 15:00
Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня подписал закон (законопроект №7418) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению". Документ вступает в силу с 1 июля в полном объеме. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграм-канале.
"Законопроект №7418 по возобновлению импортных налогов подписан президентом", - говорится в сообщении.
Закон возобновляет пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары, отмененные в марте 2022 года. Это означает, что с 1 июля отменяется льготное растаможивание автомобилей.
"Напомню, что закон освобождает от любых налогов электрокары", – напомнил Гетманцев.
Теги: закон, льгота, отмена, растаможивание, Зеленский
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