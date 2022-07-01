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Британия выделила Украине более 424 млн евро на зарплаты бюджетникам
Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка на сумму 446,8 млн евро, из которых 424,6 млн евро гарантировала Британия. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
В рамках проекта Всемирного банка Украина получила кредит на общую сумму 446,8 млн. евро. Речь о проекте "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". В рамках выделенного финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро.
Как отметил министр финансов Сергей Марченко, привлеченные средства позволят обеспечить финансирование для работников бюджетной сферы. То есть они будут направлены на возмещение расходов госбюджета. В частности, речь идет об обеспечении оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях.
Теги: Украина, Великобритания, кредит, зарплата, Всемирный банк, бюджетники
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