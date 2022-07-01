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Центр поддержки переселенцев "Я - Мариуполь" открылся в Калуше
На Прикарпатье в городе Калуш открыли центр комплексной поддержки переселенцев "Я – Мариуполь". Об этом сообщает Калушский городской голова Андрей Найда.
"Стали участниками открытия в Калуше центра всесторонней поддержки "Я – Мариуполь", который будет предоставлять помощь людям, нашедшим временное убежище в нашей громаде. Здесь будут предоставлять гуманитарную помощь, юридическую консультацию и консультацию психолога, содействовать трудоустройству. Есть и детский уголок", – отметил Найда.
Он заметил, что помещение для центра "Я – Мариуполь" предоставил предприниматель. Поддержать мариупольцев в Калуше приехал Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.
"Это была неожиданность для всех. В глазах мариупольцев – боль и слезы. Больше всего хотят вернуться домой", – рассказывает Андрей Найда.
По его информации, Калушская громада одна из первых приняла большое количество спасавшихся от войны мариупольцев. В Калуше проживают до 250 человек из героического города.
Теги: Калуш, Мариуполь, центр, поддержка, переселенцы
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