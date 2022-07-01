Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Центр поддержки переселенцев "Я - Мариуполь" открылся в Калуше

01.07.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Центр поддержки переселенцев "Я - Мариуполь" открылся в Калуше

На Прикарпатье в городе Калуш открыли центр комплексной поддержки переселенцев "Я – Мариуполь". Об этом сообщает Калушский городской голова Андрей Найда.
"Стали участниками открытия в Калуше центра всесторонней поддержки "Я – Мариуполь", который будет предоставлять помощь людям, нашедшим временное убежище в нашей громаде. Здесь будут предоставлять гуманитарную помощь, юридическую консультацию и консультацию психолога, содействовать трудоустройству. Есть и детский уголок", – отметил Найда.
Он заметил, что помещение для центра "Я – Мариуполь" предоставил предприниматель. Поддержать мариупольцев в Калуше приехал Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.
"Это была неожиданность для всех. В глазах мариупольцев – боль и слезы. Больше всего хотят вернуться домой", – рассказывает Андрей Найда.
По его информации, Калушская громада одна из первых приняла большое количество спасавшихся от войны мариупольцев. В Калуше проживают до 250 человек из героического города.



Теги: Калуш, Мариуполь, центр, поддержка, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх