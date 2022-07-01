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В результате ракетного удара по Одессчине погибли 18 человек

01.07.2022 11:00
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В результате ракетного удара по Одессчине погибли 18 человек

В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 по направлению Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесщины 3 ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и база отдыха. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
Количество погибших в результате ракетных ударов по многоэтажке и базе отдыха в Одесской области составляет 18 человек, среди которых один ребенок.
Оказана медицинская помощь 31 пострадавшему лицу, среди которых 4 ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов 8 человек, из них 3 ребенка. Тяжелые раненые госпитализированы.
Спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.



Теги: Одесская область, ракетный удар, погибшие
 
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