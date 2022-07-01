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В Украине вырос прожиточный минимум и соцвыплаты
01.07.2022 14:00
В Украине с 1 июля вырос размер прожиточного минимума с 2481 грн до 2600 грн, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.
Соответственно возросла сумма также связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.
Также вырастут выплаты другим категориям:
- 2 201 грн - для детей до 6 лет,
- 2 744 грн - для детей от 6 до 18 лет,
- 2 600 грн - для трудоспособных лиц,
- 2 027 грн – для лиц, потерявших трудоспособность.
Пенсии с 1 июля составят:
- Размер минимальной пенсии вырастет на 93 гривны от 1934 до 2027 гривен.
- Минимальная пенсия шахтеров вырастет на 279 гривен до 6081 грн.
- Минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца вырастет на 186 гривен до 4 084 гривен.
- Максимальная пенсия вырастет на 930 гривен до 20 270 гривен.
Также повысят выплаты:
- потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) – 44 200 грн;
- семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) – 260 000 грн;
- иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) – 52 000 грн.
Повышенный уровень прожиточного минимума станет причиной роста всех видов социальных выплат:
- пособия по временной безработице;
- алиментов;
- декретных выплат;
- помощи одиноким матерям;
- пособия на детей, над которыми установлена опека или забота.
Теги: прожиточный минимум, социальные выплаты, пенсии
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