В Украине вырос прожиточный минимум и соцвыплаты

01.07.2022 14:00

В Украине с 1 июля вырос размер прожиточного минимума с 2481 грн до 2600 грн, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

Соответственно возросла сумма также связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

Также вырастут выплаты другим категориям:

2 201 грн - для детей до 6 лет,

2 744 грн - для детей от 6 до 18 лет,

2 600 грн - для трудоспособных лиц,

2 027 грн – для лиц, потерявших трудоспособность.

Пенсии с 1 июля составят:

Размер минимальной пенсии вырастет на 93 гривны от 1934 до 2027 гривен.

Минимальная пенсия шахтеров вырастет на 279 гривен до 6081 грн.

Минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца вырастет на 186 гривен до 4 084 гривен.

Максимальная пенсия вырастет на 930 гривен до 20 270 гривен.

Также повысят выплаты:

потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) – 44 200 грн;

семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) – 260 000 грн;

иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) – 52 000 грн.

Повышенный уровень прожиточного минимума станет причиной роста всех видов социальных выплат: