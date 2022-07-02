Кабмин упростил регистрацию и получение соцвыплат для переселенцев

02.07.2022 17:00

Власти Украины в пятницу, 1 июля, приняли законодательные акты, которые упрощают и ускоряют некоторые процедуры для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, Верховная Рада приняла закон №7310, направленный на упрощение и ускорение выдачи переселенцам свидетельств о рождении и смерти.

В свою очередь Кабмин принял постановление, которое упрощает и ускоряет постановку ВПЛ на учет и получение социальных выплат.

"Однако эти и многие другие законодательные изменения были бы невозможны без наших общественных организаций", - отметила министр.