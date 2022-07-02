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Кабмин упростил регистрацию и получение соцвыплат для переселенцев
02.07.2022 17:00
Власти Украины в пятницу, 1 июля, приняли законодательные акты, которые упрощают и ускоряют некоторые процедуры для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Так, Верховная Рада приняла закон №7310, направленный на упрощение и ускорение выдачи переселенцам свидетельств о рождении и смерти.
В свою очередь Кабмин принял постановление, которое упрощает и ускоряет постановку ВПЛ на учет и получение социальных выплат.
"Однако эти и многие другие законодательные изменения были бы невозможны без наших общественных организаций", - отметила министр.
Теги: регистрация, Кабмин, переселенцы, соцвыплаты, постановление
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