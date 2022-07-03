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В Мелитополе уничтожена военная база россиян (ВИДЕО)

03.07.2022 11:00
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В Мелитополе уничтожена военная база россиян (ВИДЕО)

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз россиян в Мелитополе, сообщил мэр города Иван Федоров.
"Нанесли более 30 ударов только по российской военной базе.
Также вчера благодаря силам сопротивления рашистский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.
ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты – бежать из нашего города", - сказал он.
По словам мэра, оккупанты пытаются подать все так, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Федоров заверил, что это неправда.



Теги: Мелитополь, уничтожение, военная база, ВСУ, оккупанты
 
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