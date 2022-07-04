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На острове Змеиный установлен флаг Украины

04.07.2022 15:00
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На острове Змеиный установлен флаг Украины

Украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове Змеиный в Черном море. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
"Флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена. Территория острова возвращена под юрисдикцию Украины", – сообщила Гуменюк.
Она добавила, что продолжается военная операция по освобождению южных областей.
"На остальной территории (юга Украины – ред.) наши войска продвигаются специальным способом – медленно, но уверенно… То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом об этом объявляем", – пояснила Гуменюк.



Теги: флаг, освобождение, остров Змеиный
 
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