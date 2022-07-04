На острове Змеиный установлен флаг Украины

04.07.2022 15:00

Украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове Змеиный в Черном море. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

"Флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена. Территория острова возвращена под юрисдикцию Украины", – сообщила Гуменюк.

Она добавила, что продолжается военная операция по освобождению южных областей.

"На остальной территории (юга Украины – ред.) наши войска продвигаются специальным способом – медленно, но уверенно… То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом об этом объявляем", – пояснила Гуменюк.