Войска РФ нанесли ракетный удар по Торецку

06.07.2022 15:00

Сегодня, 6 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Торецк Донецкой области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами — продолжается спасательная операция. Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась. Россия превратила всю Донецкую область в горячую точку, где опасно оставаться гражданским", – говорится в сообщении.