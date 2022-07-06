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Зеленский отреагировал на решение Генштаба по военнообязанным (ВИДЕО)
06.07.2022 08:00
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 июля потребовал разъяснений от Генерального штаба о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов.
"Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали по решению об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов… Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений", - сказал он.
Теги: разрешение, военное положение, Генштаб, Зеленский
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