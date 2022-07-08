Последние новости раздела
- Кабмин назначил уполномоченного по вопросам переселенцев12:00
- В Минздраве предупредили о новой волне COVID-1911:00
- Волонтеры из Славянска открыли во Львове социальную столовую17:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Торецку15:00
- Зеленский отреагировал на решение Генштаба по военнообязанным (ВИДЕО)08:00
- На острове Змеиный установлен флаг Украины15:00
- В Мелитополе уничтожена военная база россиян (ВИДЕО)11:00
- Кабмин упростил регистрацию и получение соцвыплат для переселенцев17:00
- Центр поддержки переселенцев "Я - Мариуполь" открылся в Калуше17:00
- В Украине вырос прожиточный минимум и соцвыплаты14:00
Кабмин назначил уполномоченного по вопросам переселенцев
08.07.2022 12:00
Кабинет министров Украины назначил Павла Козырева заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - уполномоченным по вопросам внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Известно, что в прошлом Павел Козырев уже занимал должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Кроме того, он является главой Ассоциации малых городов Украины.
Ранее Кабмин рашил учредить новую должность - должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц. Это связано с тем, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины около трети украинцев были вынуждены покинуть свои дома.
Теги: заместитель министра, Кабмин, назначение, должность, ВПЛ
Читайте также:
- Зеленский назначил Сырского на новую должность
- Пушилин «официально утвердил» главарей трех городов и одного района ОРДО
- Анну Новосад назначили на еще одну должность в Кабмине: о чем речь
- Скандал вокруг назначения Авакова в Кабмин: депутатам Зеленского выдвинули ультиматум
- Правительство назначило нового главу Пенсионного фонда
- Мурашки по коже: украинцев ошарашили вестью о Яценюке
- В оккупированном Шахтерске уничтожен склад боеприпасов РФ10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Луганщине оккупанты устроили охоту на "шпионов-наводчиков"08:00
- В Мариуполе во время расчистки завалов на минах подорвались 8 гражданских13:00
- Российские оккупанты раздают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Донецке сгорела нефтебаза08:00
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированной Макеевке (ВИДЕО)13:00
- Укрзализныця добавляет вагоны к эвакуационному поезду из Донбасса11:00
- В Мариуполе российские оккупанты захватили два иностранных судна10:00
- РосСМИ опубликовали "черный список" звезд РФ15:00
- Защитники Луганщины получили военную помощь из Литвы13:00
- Кабмин назначил уполномоченного по вопросам переселенцев12:00
- В Минздраве предупредили о новой волне COVID-1911:00
- В оккупированном Шахтерске уничтожен склад боеприпасов РФ10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Луганщине оккупанты устроили охоту на "шпионов-наводчиков"08:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Минобороны РФ объявило оперативную паузу в ходе "спецоперации" в Украине15:00
- В Мариуполе во время расчистки завалов на минах подорвались 8 гражданских13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- В "ДНР" утвердили перечень обязательных теле- и радиостанций
- В Донецке взорвался склад боеприпасов рашистов (ВИДЕО)
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированной Макеевке (ВИДЕО)
- Минобороны РФ объявило оперативную паузу в ходе "спецоперации" в Украине
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Российские оккупанты раздают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка
- В оккупированном Донецке сгорела нефтебаза
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированной Кадиевке