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Минреинтеграции расширило горячую линию для переселенцев и жителей ВОТ
10.07.2022 13:00
Для более оперативного консультирования внутренне перемещенных лиц и украинцев, находящихся на ВОТ - Минреинтеграции в 4 раза увеличило количество операторов и усовершенствовало технические возможности приема звонков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
"Это позволяет ежедневно прорабатывать и своевременно предоставлять ответы более чем на 1 тыс. обращений.
Напоминаем номера:
- 1548 (круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам).
- 066-813-62-39 (Уполномоченный по вопросам ВПЛ).
- 096-078-84-33 (для звонков и сообщений с ВОТ через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber).
Мы всегда на связи! Звоните!", - говорится в сообщении.
Теги: горячая линия, переселенцы, МинВОТ
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