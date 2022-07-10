Прогноз погоды в Украине на неделю 11 – 17 июля

10.07.2022 15:00

В ближайшую неделю в Украине заметно похолодает, а также пройдут дожди, в отдельных пунктах сильные ливни. Наиболее значительные осадки ожидаются на Левобережной части Украины в первой половине недели. Об этом сообщает METEOPROG.ua.

В понедельник, 11 июля, в большинстве областей нашей страны пройдут дожди и заметно похолодает. В восточных, центральных, северных областях, а также в Приазовье ожидаются сильные ливни, местами с градом и шквалистым усилением ветра до 15 - 20 м/с. В Полесье и Одесской области преимущественно без осадков. Ветер в Украине юго-восточный с переходом на северо-западный, 7 – 12 м/с, в Приазовье днём порывы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, на востоке до +21 °С, в западных областях +9…+14 °С. Днём температурный фон будет колебаться в пределах +19…+24 °С, в южных и восточных областях +23…+28 °С, в Приазовье до +31 °С.

Во вторник, 12 июля, дожди, местами с грозами, пройдут в западных и северных областях Украины. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер ожидается юго-западный, 7 – 12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +13…+18 °С, в западных областях +8…+13 °С; днём воздух прогреется до +23…+28 °С, в западных областях за счёт плотной облачности всего +16…+21 °С, на юго-востоке страны до +30 °С.

В среду, 13 июля, дождливая и прохладная погода сохранится в западных и северных регионах Украины, днём также возможны кратковременные грозовые дожди на востоке страны. На остальной части страны без существенных осадков. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +25…+30 °С, в западных и северных областях +18…+23 °С.

В четверг, 14 июля, дожди пройдут в северных и восточных областях, на остальной части страны без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, в южных областях днём порывы до 15 – 20 м/с. Ночью воздух остынет до +12…+17 °С, днём прогреется до +21…+26 °С, на юге до +27…+30 °С.

В пятницу, 15 июля, за счёт преобладания поля повышенного давления, в Украине осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, на юге до +21 °С, днём +23…+28 °С, в южных областях +29…+32 °С.

На выходные, 16 – 17 июля, погодные условия в Украине будет определять гребень антициклона с центральной Европы. Ожидается малооблачная и сухая погода. Ветер западный / северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +15…+20 °С, днём ожидается постепенный прогрев до +26…+31 °С, в южных и центральных областях +32…+34 °С.