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На Харьковщине подорвали коллаборанта-гауляйтера
11.07.2022 09:00
В Харьковской области ликвидирован местный коллаборант Юнаков. Об этом в телеграме сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Он отметил: "В Великом Бурлуке подорвали коллаборанта-гауляйтера Евгения Юнакова. Информацию уточняю. (Великий Бурлук – Харьковская область. Очень важный железнодорожный узел для российской армии.)"
Теги: взрыв, Харьковская область, коллаборационизм
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