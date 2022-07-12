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На Херсонщине спецназ ГУР МО освободил из плена пять украинцев

12.07.2022 15:00
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На Херсонщине спецназ ГУР МО освободил из плена пять украинцев

ГУР МО провели спецоперацию на временно оккупированной территории Херсонщины и освободили из плена 5 украинцев. Об этом сообщают в ГУР МО Украины.
"В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение. В ГУР подчеркнули, что в настоящее время все уволенные находятся на попечении украинских властей и получают должное лечение.



Теги: Херсонская область, освобождение, спецназ, пленные
 
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