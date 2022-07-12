Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами в Новой Каховке

12.07.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами в Новой Каховке

В ОК "Юг" сообщили об уничтожении вражеского склада с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
"По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 рашиста, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке", - говорится в сообщении.
В то же время пропагандистские СМИ РФ утверждают, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены рынок, больница и дома.



Теги: Новая Каховка, боеприпасы, склад, уничтожение, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх