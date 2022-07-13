Центр "Я - Мариуполь" открылся в Одессе

13.07.2022 11:00

В Одессе открылся центр для переселенцев из Мариуполя. Об этом сообщается на сайте центра.

"Мы очень ждали этого момента и наконец он наступил. Сегодня наш центр «ЯМариуполь» открывает свои двери в ярком городе Одесса!

Здесь каждый мариуполь найдет всестороннюю поддержку, ведь наша команда – это свои родные люди, свои мариупольцы!

С улыбками и хорошим настроением готовы встречать наших", - говорится в сообщении.

Адрес центра: Одесса, ул. Пишоновская, 30а.

График работы: ПН-СБ с 8.00 – 18.00.