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Центр "Я - Мариуполь" открылся в Одессе

13.07.2022 11:00
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Центр "Я - Мариуполь" открылся в Одессе

В Одессе открылся центр для переселенцев из Мариуполя. Об этом сообщается на сайте центра.
"Мы очень ждали этого момента и наконец он наступил. Сегодня наш центр «ЯМариуполь» открывает свои двери в ярком городе Одесса!
Здесь каждый мариуполь найдет всестороннюю поддержку, ведь наша команда – это свои родные люди, свои мариупольцы!
С улыбками и хорошим настроением готовы встречать наших", - говорится в сообщении.
Адрес центра: Одесса, ул. Пишоновская, 30а.
График работы: ПН-СБ с 8.00 – 18.00.



Теги: Одесса, Мариуполь, помощь, центр, переселенцы
 
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