Детей-переселенцев с Луганщины будут зачислять в школы Днепропетровщины даже без документов

13.07.2022 17:00

Дети-переселенцы из Луганской области смогут учиться в школах Днепропетровщины. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Детей-переселенцев из Луганщины будут зачислять в школы Днепропетровщины по упрощенной системе. Будут принимать даже тех, кто потерял документы. Об этом заявили в Днепропетровской областной военной организации.

В местные школы уже записались почти 9 тысяч детей-переселенцев из разных регионов.

Чтобы записать ребенка на учебу, родителям или опекунам нужно обратиться в ближайшую школу и написать заявление. Из документов понадобятся копия свидетельства о рождении и медицинская справка. Если эти документы потеряны, достаточно будет справки о взятии на учет как внутренне перемещенное лицо", - отметил он.