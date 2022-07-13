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Детей-переселенцев с Луганщины будут зачислять в школы Днепропетровщины даже без документов

13.07.2022 17:00
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Детей-переселенцев с Луганщины будут зачислять в школы Днепропетровщины даже без документов

Дети-переселенцы из Луганской области смогут учиться в школах Днепропетровщины. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Детей-переселенцев из Луганщины будут зачислять в школы Днепропетровщины по упрощенной системе. Будут принимать даже тех, кто потерял документы. Об этом заявили в Днепропетровской областной военной организации.
В местные школы уже записались почти 9 тысяч детей-переселенцев из разных регионов.
Чтобы записать ребенка на учебу, родителям или опекунам нужно обратиться в ближайшую школу и написать заявление. Из документов понадобятся копия свидетельства о рождении и медицинская справка. Если эти документы потеряны, достаточно будет справки о взятии на учет как внутренне перемещенное лицо", - отметил он.



Теги: дети, школа, Днепропетровская область, переселенцы, Луганщина
 
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