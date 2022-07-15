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В центре Северодонецка подорвался автомобиль с оккупантами
15.07.2022 12:00
В центре Северодонецка 14 июля подорвался автомобиль с оккупантами. Об этом сообщает Луганская ОГА.
"В Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" подорвался автомобиль с оккупантами. В итоге шесть раненых, из которых четверо - тяжелых", - отметил глава ОВА Сергей Гайдай.
Теги: Донбасс, Северодонецк, автомобиль, подрыв, оккупанты
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