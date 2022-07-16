Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся во Львове

16.07.2022 15:00

Во Львове открылся центр комплексной поддержки переселенцев "ЯМариуполь". Об этом сообщается в Телеграм-канале центра.

«Друзья, мы открылись! Ждем вас в нашем центре "ЯМариуполь" (Львов)… Наш дружный коллектив готов подарить тепло каждому мариупольцу, поддержать и помочь вернуться к жизни», - говорится в сообщении.

Во Львове центр "ЯМариуполь" расположен по адресу: Галицкая площадь, 15.