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Госстат опубликовал данные о подорожании продуктов за время войны

16.07.2022 11:00
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Госстат опубликовал данные о подорожании продуктов за время войны

Продуктовая корзина рядового украинца подорожала на 14,16%, или более чем на 44 гривны от начала войны. Об этом сообщили в Госстате.
В такую корзину как правило входят крупы (гречка), яйца, хлеб, молоко, мясо, картофель, сахар и фрукты (яблоки).
Цены на эти продукты с момента вторжения РФ в Украину изменились следующим образом:

  • батон (500 граммов) – в феврале стоил 18,36 гривны, а в июне уже 20,27 гривны (+10,40%);
  • картофель (килограмм) – 9,54 гривны против 12,24 гривны (+28,30%);
  • куриное филе (килограмм) – 123,63 гривны против 131,97 гривны (+6,75%);
  • сахар (килограмм) – 26,99 гривны против 31,89 гривны (+18,15%);
  • гречка (килограмм) – 48,66 гривны против 81,23 гривны (+66,93%);
  • десяток яиц – 33,44 гривны против 22,72 гривны (-32,06%);
  • молоко пастеризованное 2,6% жирности (литр) – 29,37 гривны против 32,29 гривны (+9,94%)
  • яблоки (килограмм) – 12,87 гривны против 14,49 гривны (+12,59%).


Теги: война, подорожание, продукты
 
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