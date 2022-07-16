Госстат опубликовал данные о подорожании продуктов за время войны

16.07.2022 11:00

Продуктовая корзина рядового украинца подорожала на 14,16%, или более чем на 44 гривны от начала войны. Об этом сообщили в Госстате.

В такую корзину как правило входят крупы (гречка), яйца, хлеб, молоко, мясо, картофель, сахар и фрукты (яблоки).

Цены на эти продукты с момента вторжения РФ в Украину изменились следующим образом: