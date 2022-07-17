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Переселенці з Донеччини розмістили білборди на Закарпатті для підтримки ВПО
Переселенці з Маріуполя, Макіївки, Волновахи та Мангуша розпочали інформаційно-просвітницький проєкт для ВПО Закарпаття. Зараз в регіоні перебуває більше 380 тисяч переселенців з різних територій України, які потребують допомоги у різноманітних питаннях та психологічної підтримки.
“Ми на власному досвіді переконалися, як морально тяжко переселенцям після пережитого досвіду. Багато кому важко прийняти свій новий статус, люди бояться навіть самого слова "переселенець". Тому ми консолідуємо зусилля з владою та громадськими організаціями для створення візуалів та комунікації з людьми, щоб ми один одного підтримувати”, - розповів Юрій Давиденко.
Тепер на Закарпатті розмістили білборди зі зверненням для ВПО.
Ініціатива реалізується за підтримки проєкту “Психічне здоров’я для України” (MH4U).
Теги: информация, Закарпатье, проект, переселенцы, Донетчина
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