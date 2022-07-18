В Ирпене начались съемки фильма о вторжении России в Украину

18.07.2022 11:00

В Ирпене приступили к съемкам фильма о полномасштабном вторжении России в Украину. Об этом в телеграме сообщил глава Киевской Областной военной администрации Алексей Кулеба.

Лента будет состоять из трех частей и будет называться "ZЛО".

"Со съемочной группой прошлись одним из самых разрушенных жилых массивов Ирпеня. Вспомнил, как утром 24 февраля я взял трубку и услышал на фоне разговора взрывы. В 05:30 я прибыл на рабочее место, где находился до середины марта – это был один трудный долгий денек", - написал Кулеба.



