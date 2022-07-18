В Новой Каховке горит вражеский склад боеприпасов

18.07.2022 10:00

Утром в понедельник, 18 июля, произошел пожар на складе боекомплектов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Как сообщают очевидцы, на месте пожара происходит детонация боеприпасов. В небо поднимается столб дыма.