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В Новой Каховке горит вражеский склад боеприпасов

18.07.2022 10:00
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В Новой Каховке горит вражеский склад боеприпасов

Утром в понедельник, 18 июля, произошел пожар на складе боекомплектов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Как сообщают очевидцы, на месте пожара происходит детонация боеприпасов. В небо поднимается столб дыма.



Теги: Новая Каховка, пожар, боеприпасы, склад, оккупанты
 
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