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Зеленский уволил глав СБУ и прокуратуры

18.07.2022 08:00
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Зеленский уволил глав СБУ и прокуратуры

Президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
Венедиктова отстранена от должности генерального прокурора в соответствии с частью второй статьи 11 закона "О правовом режиме военного положения", говорится в указе.
Другим указом Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.
Также своим указом президент отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины.
Основанием для увольнения Баканова названа статья 47 дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденного законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV.
Вероятно, обязанности главы СБУ после увольнения Баканова будет исполнять его первый заместитель Василий Малюк.



Теги: увольнение, прокуратура, СБУ, глава, Зеленский
 
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