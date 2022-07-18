- Зеленский уволил глав СБУ и прокуратуры08:00
- Переселенці з Донеччини розмістили білборди на Закарпатті для підтримки ВПО17:00
- Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся во Львове15:00
- Госстат опубликовал данные о подорожании продуктов за время войны11:00
- Вчера вечером российские оккупанты совершили массированный обстрел городов Украины09:00
- В центре Северодонецка подорвался автомобиль с оккупантами12:00
- В ОК "Юг" раскрыли подробности ракетного удара по Виннице08:00
- В Минюсте подтвердили "деолигархизацию" Ахметова17:00
- Детей-переселенцев с Луганщины будут зачислять в школы Днепропетровщины даже без документов17:00
- В Запорожье анонсировали гумкоридор на оккупированные территории12:00
Зеленский уволил глав СБУ и прокуратуры
Президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
Венедиктова отстранена от должности генерального прокурора в соответствии с частью второй статьи 11 закона "О правовом режиме военного положения", говорится в указе.
Другим указом Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.
Также своим указом президент отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины.
Основанием для увольнения Баканова названа статья 47 дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденного законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV.
Вероятно, обязанности главы СБУ после увольнения Баканова будет исполнять его первый заместитель Василий Малюк.
Теги: увольнение, прокуратура, СБУ, глава, Зеленский
- Адмирал, который копировал секретные документы, уволен
- Из МВД и СБУ массово увольняются офицеры
- Мэра Докучаевска повязали на взятке!
- На Днепропетровщине задержали следователя прокуратуры
- Высокий милицейский начальник попался на взятке
- "Готовьте труповозки". "Днепропетровские" террористы рассказали о взрывном устройстве
- Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированном Алчевске взорвался склад боеприпасов09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты наживаются на похоронах мариупольцев17:00
- Боевики "ДНР" заявили о смерти пленного британца15:00
- В оккупированной Кадиевке уничтожен российский склад с боеприпасами (ВИДЕО)11:00
- Украина работает над организацией гуманитарного коридора для эвакуации из Святогорской Лавры10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Студента-"добровольца" из "ДНР" приговорили к 12 годам тюрьмы15:00
- Зеленский уволил глав СБУ и прокуратуры08:00
- Переселенці з Донеччини розмістили білборди на Закарпатті для підтримки ВПО17:00
- Актеры Мариупольского театра сыграли свой первый спектакль в Ужгороде15:00
- Украинские беженцы в Польше имеют право на бесплатное медобслуживание13:00
- Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированном Алчевске взорвался склад боеприпасов09:00
- Шахтер анонсировал новую серию благотворительных матчей17:00
- Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся во Львове15:00
- В Новосибирской области РФ набирают врачей для работы в "ЛДНР"13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированной Кадиевке уничтожен российский склад с боеприпасами (ВИДЕО)
- Оккупанты наживаются на похоронах мариупольцев
- Боевики "ДНР" заявили о смерти пленного британца
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Алчевске взорвался склад боеприпасов
- Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся во Львове
- Украина работает над организацией гуманитарного коридора для эвакуации из Святогорской Лавры
- Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек (ВИДЕО)