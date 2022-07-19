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На оккупированной Запорожской АЭС произошел инцидент

19.07.2022 11:00
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На оккупированной Запорожской АЭС произошел инцидент

Девять российских военных получили ранения в результате неизвестного происшествия на территории временно оккупированной Запорожской АЭС, есть также погибшие, сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Итак, что известно точно. Во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены девять военных страны-террориста с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии – в реанимации. Также есть погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем. Как и не будем додумывать, что же стало причиной одновременного «прореживания» рядов оккупантов на объекте, который они вроде бы тщательно «охраняют». Об этом, думаю, позже скажут компетентные службы", - говорится в сообщении.



Теги: Запорожье, Энергодар, АЭС, инцидент
 
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