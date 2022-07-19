Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский начал кадровую ревизию в СБУ

19.07.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский начал кадровую ревизию в СБУ

В СБУ началась кадровая ревизия. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи - неудовлетворительные результаты работы", - пояснил он.



Теги: увольнение, СБУ, ревизия, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх