Минздрав разрешил вторую бустерную COVID-прививку

20.07.2022 16:00

Минздрав разрешил вторую бустерную прививку от коронавируса COVID-19 отдельным категориям граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 20 июля.

Указано, что накануне Минздрав утвердил соответствующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Вторую бустерную дозу можно будет вводить с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы (третьей прививки). Для нее будут применять м-РНК- вакцину (сейчас в Украине доступна Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Второй бустер могут получить:

- люди старше 60 лет;

- люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;

- люди с инвалидностью;

- люди с иммуносупрессией;

- люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19;

- люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.