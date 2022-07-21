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НБУ скорректировал курс гривны к доллару

21.07.2022 12:00
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НБУ скорректировал курс гривны к доллару

Национальный банк Украины 21 июля скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 гривны за доллар. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения, а также поддержать устойчивость экономики в условиях войны.
При этом НБУ продолжит фиксировать официальный курс гривны к доллару.
"Фиксация курса гривны на уровне 29,25 гривны за один доллар США в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится уже почти пять месяцев, в течение которых произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике. В таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям", - пояснил регулятор.



Теги: НБУ, гривня, курс валют
 
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