Украинцам разрешили покупать безналичную валюту

21.07.2022 13:00

Национальный банк Украины разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам. Решение вступит в силу с четверга, 21 июля, сообщается на сайте регулятора.

В то же время валюту можно покупать с последующим размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен в эквиваленте.

"Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что уменьшит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка", – отметили в Нацбанке.