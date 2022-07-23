На Херсонщине оккупанты заблокировали Google, YouTube и Viber

23.07.2022 13:00

Так называемый "заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на территории Херсонщины отключили поисковик Google, видеохостинг YouTube и мессенджер Viber. Об этом сообщают российские СМИ.

"По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована. Причина — использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки", — сказал коллаборант.