РФ уже обстреляла "зерновой коридор"

23.07.2022 15:00

Россияне атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр", сообщили в ОК "Юг". Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта, передает "Суспільне".

По данным Минагрополитики в Одесском морском порту было зерно, отправку которого ожидали в ближайшие два дня.

"Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под сомнение договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", - отметил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.



